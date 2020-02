Bernie Sanders gewinnt die ersten Vorwahlen der Demokraten in Iowa. Seine Anhänger gehören zu den leidenschaftlichsten im Wahlkampf.

Bernie Sanders in Iowa

Es gibt ein Wortspiel, das derzeit viele junge, gebildete Amerikaner verwenden. „Feel the Bern“ spielt mit der Redewendung „Feel the burn“. Sie spüren das Feuer in sich und die Hoffnung auf eine Revolution. Ihre Revolution. Und Bernie Sanders soll sie anführen. Der parteilose Senator aus Vermont hat mit seinen linkspopulistischen Ideen eine Graswurzelbewegung ausgelöst, die ihn im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei immer stärker zu tragen scheint.