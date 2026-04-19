Zwei Wochen ist es her, seit sich Hartbergs Obmann Erich Korherr ebendiese 14 Tage Zeit geben wollte, um in der Causa Vertragsverlängerung von Trainer Manfred Schmid Nägel mit Köpfen zu machen. Vor dem Auslaufen dieser Deadline beim Heimspiel am Sonntag gegen Rapid (14.30 Uhr) erinnert der 58-Jährige nun, dass es beim Ausrufen der Zeitspanne nicht um ein finales Entscheidungsdatum ging. „Wir haben gesagt, dass wir uns 14 Tage Zeit geben, das haben wir gemacht. Jetzt geht es ans Eingemachte und wir werden bald in Gespräche mit dem Trainer eintreten. Das haben wir mit ihm vereinbart.“

Ob es bereits in der kommenden Woche nach dem Rapid-Spiel zu diesen Verhandlungen kommt, ist offen. „Es wird aufgrund der englischen Wochen wenig Zeit dafür sein, aber zwischendurch werden wir es versuchen“, erklärt Korherr. Seit dem Erstgespräch vor zwei Wochen, in dem es auch um einen ersten Dank für die geleistete Arbeit ging, kam bisher noch kein weiteres hinzu. Es bleibt also spannend, ob sich dieser Umstand in der nächsten Woche tatsächlich ändert. Derzeit gibt es wenige Anzeichen dafür.

Fokus auf steirische Talente

Während die Gespräche zwischen Obmann und Trainer also noch nicht wirklich Fahrt aufgenommen haben, sieht dies innerhalb des TSV-Vorstands gänzlich anders aus. Erst in dieser Woche traten die Entscheider in Hartberg zusammen, um über nicht weniger als die zukünftige Ausrichtung des gesamten Vereins zu beraten – auch mit Hinblick auf die finanziellen Herausforderungen. Was dabei herauskam? „Wir wollten definieren, wo unser Weg hingehen soll, und danach wird sich auch das Trainerprofil richten. Es geht darum, mit welchen Spielern und wie wir in Zukunft spielen wollen.“ Für die Umsetzung dieser Neuausrichtung geben sich die Verantwortlichen „ein bis zwei Jahre“ Zeit.

Der „neue Weg“ soll ein verstärkt rot-weiß-roter werden, junge Talente aus der Region sollen dabei in den Fokus gerückt werden. „Natürlich kann man das nicht sofort machen. Es geht darum, die ein oder andere Personalie in den nächsten zwei Jahren adäquat nach unseren Ideen zu ersetzen. Die Zahl der internationalen Spieler soll runtergehen, dadurch auch beispielsweise die Anzahl der Wohnungen, die wir dahingehend brauchen.“ Hartberg müsse sich zu einer „richtig geilen steirischen Mannschaft“ entwickeln, mit dem ein oder anderen österreichischen Akteur und weniger Legionären. Derzeit befinden sich acht ausländische Spieler im Kader. Zu viel, wenn es nach den Verantwortlichen geht. Deshalb wird auch die Rolle der zweiten Mannschaft, die in der Landesliga derzeit auf Platz sechs liegt, immer wichtiger. „Man muss genau hinschauen, vielleicht gibt es einen weiteren Fabian Wilfinger, den man hinaufziehen könnte. Es muss unser Ziel sein, dass wir uns damit beschäftigen.“