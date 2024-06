Joe Biden hat in weiten Teilen eine ausgezeichnete erste Amtszeit hingelegt. Der US-Präsident versammelte den Westen nach Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine in ungewohnter Einigkeit hinter sich, der Totalschaden in den Beziehungen zu den wichtigsten US-Verbündeten, den sein Vorgänger Donald Trump hinterlassen, wurde von Biden in kürzester Zeit repariert. Mit dem Inflation Reduction Act stieß der US-Präsident das umfassendste Klimaschutzprogramm in der Geschichte der USA an, das nicht auf Verbote, sondern auf milliardenschwere Anreize setzte. Der Kampf gegen die Erderwärmung wurde als Chance für die Wirtschaft begriffen, Biden versprach Jobs, Jobs, Jobs.