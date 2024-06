Eine zweite Amtszeit gilt für den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden nach dem ersten TV-Duell im derzeit laufenden Wahlkampf als unwahrscheinlich. Dabei war sein Wahlsieg im November 2020 die Krönung einer äußerst erfolgreichen Politkarriere. In seinen über fünf Jahrzehnten in der Politik erlebte der heute 81-Jährige viele Höhen und Tiefen – und immer wieder private Tragödien.

1942

Joseph R. Biden Jr. kommt am 20. November in Scranton im Bundesstaat Pennsylvania auf die Welt. Weil sein Vater Schwierigkeiten hat, Arbeit zu finden, zieht die Familie später in den Bundesstaat Delaware.

1966

Biden, zu diesem Zeitpunkt Jusstudent an der Syracuse-Universität im Bundesstaat New York, heiratet seine erste Frau Neilia Hunter. Gemeinsam bekommt das Ehepaar in den kommenden Jahren drei Kinder.

1970

Der Anwalt Biden geht in die Politik und wird in seiner Heimat in den Bezirksrat gewählt.

1972

Mit nur 29 Jahren wird Biden als einer der jüngsten Politiker der Geschichte in den US-Senat gewählt. Wenige Wochen später sterben seine Frau und seine Tochter Naomi bei einem Autounfall bei Weihnachtseinkäufen, seine beiden Söhne Beau und Hunter überleben schwer verletzt.

1973

Biden überlegt, seine politische Karriere auf Eis zu legen, tritt dann aber doch das Amt des Senators an. In den folgenden Jahrzehnten wird er sechsmal wiedergewählt, 36 Jahre gehört er der Kongresskammer an.

1977

Biden heiratet in zweiter Ehe die Lehrerin Jill Jacobs. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter, Ashley.

1987

Im Jahr vor der Präsidentschaftswahl 1988 bewirbt sich Biden um die Kandidatur der Demokraten, steigt aber früh aus dem Rennen aus.

2008

Biden bewirbt sich erneut um die Präsidentschaftskandidatur – wieder erfolglos. Vorwahlsieger Barack Obama macht ihn aber zu seinem Vizekandidaten. Gemeinsam gewinnen sie am 4. November die Präsidentschaftswahl gegen das republikanische Duo John McCain und Sarah Palin.

2009

Biden tritt am 20. Januar das Amt des Vizepräsidenten an. Acht Jahre wird er Obama, dem ersten schwarzen Präsidenten der US-Geschichte, als Stellvertreter dienen.

2012

Obama und Biden werden für eine zweite Amtszeit wiedergewählt.

2015

Bidens Sohn Beau stirbt an einem Hirntumor – ein weiterer Schicksalsschlag im Leben des gläubigen Katholiken. Biden entscheidet sich in der Folge, keine Präsidentschaftskandidatur für die Wahl 2016 anzustreben.

2019

Im April steigt Biden in das Bewerberrennen der Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur für die Wahl 2020 ein. Er nimmt rasch eine Favoritenrolle ein.

2020

Nach mehreren Vorwahlniederlagen gelingt Biden ein Comeback und er entscheidet das Vorwahlrennen seiner Partei. Im April wirft mit dem linksgerichteten Senator Bernie Sanders sein letzter Rivale das Handtuch. Nach der Präsidentschaftswahl am 3. November wird Biden am 7. November zum Wahlsieger ausgerufen.

2021 bis 2024

Am 20. Januar 2021 wird Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vor dem Kapitol in Washington angelobt. Als Vizepräsidentin ist mit Kamala Harris erstmals eine Frau in dieser Position. Seine Amtszeit sollte von Krisen geprägt sein. Kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine und in Israel, der geradezu fluchtartige Truppenabzug aus Afghanistan, drastisch gestiegene Flüchtlingsströme aus den Ländern Lateinamerikas, die schwächelnde Wirtschaft der USA und immer häufiger Zweifel an der Amtseignung aufgrund seines Alters, die im missglückten ersten TV-Duell gegen Herausforderer und Ex-Präsident Donald Trump Ende Juni 2024 ihren bisherigen Höhepunkt erreichten.