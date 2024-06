Gut vier Monate vor der US-Präsidentschaftswahl haben sich Amtsinhaber Joe Biden und sein Herausforderer Donald Trump in einem ersten TV-Duell einen hitzigen Schlagabtausch geliefert. Die beiden Politiker überzogen einander mit Beleidigungen und bezichtigten sich gegenseitig, Lügner und Kriminelle sowie der jeweils schlechteste Präsident aller Zeiten gewesen zu sein. An einer Stelle wetteiferten Trump und Biden darum, wer der bessere Golfspieler sei. Die schärfsten Zitate der beiden:

„Lüge, Verlierer, Trottel“

Biden bezeichnete Trump bei der Fernsehdebatte mehrfach als Lügner: „Er übertreibt, er lügt“, sagte der amtierende Präsident mit Blick auf Trumps Aussagen zur Lage an der Grenze. Zu Äußerungen seines Konkurrenten über Veteranen sagte Biden: „Alles, was er sagt, ist eine Lüge.“ Der Demokrat bezeichnete Trump außerdem als „Verlierer“ und „Trottel“, in Anspielung auf eine angebliche Aussage Trumps über Kriegsveteranen während dessen Amtszeit.

Geistige Verfassung

Trump stellte die geistige Verfassung Bidens infrage. „Er ist nicht in der Lage, Präsident zu sein, Sie wissen das, und ich weiß es. Es ist lächerlich“, sagte der Republikaner. „Er ist, ohne Frage, der schlechteste Präsident - die schlechteste Präsidentschaft in der Geschichte unseres Landes“, schimpfte Trump weiter. Biden redete stellenweise leise und undeutlich. Trump nutzte die Performance zum Frontalangriff. „Ich weiß wirklich nicht, was er am Ende dieses Satzes gesagt hat. Ich glaube, er weiß auch nicht, was er gesagt hat“, sagte Trump nach einer Aussage Bidens zum Thema Migration.

Debatte über das Golf-Können

Die Herren debattierten auch darüber, wer besser Golf spielen könne. Er könne den Ball sehr weit schlagen, Biden hingegen könne den Ball keine 50 Yards weit schlagen, sagte Trump auf eine Frage zu seinem Alter. „Ich denke, ich bin in sehr guter Form“, betonte der 78-Jährige. Biden sagte, er würde sehr gerne Golf mit Trump spielen, wenn der Republikaner seine eigene Tasche tragen würde. „Glauben Sie, das kriegen Sie hin?“, fragte Biden. Der 81-Jährige kritisierte Trump außerdem für sein hohes Gewicht.

Die Moderatorin hatte Biden zuvor nach seinem hohen Alter gefragt. „Dieser Typ ist drei Jahre jünger und viel weniger kompetent“, sagte der Demokrat an Trump gerichtet. Ansonsten wich er der Frage weitgehend aus. Trump brüstete sich damit, dass er zwei kognitive Tests gemacht habe. „Ich habe beide mit Bravour bestanden.“ Er wolle sehen, wie Biden bei so einem Test abschneide. „Machen Sie einen. Nur einen, einen ganz einfachen, nur die ersten fünf Fragen.“

Versprecher über die Pandemie

In Medien wurde zudem ein Versprecher von Biden im ersten Abschnitt hervorgehoben: Bei einem Austausch über die Pandemie erklärte der 81-Jährige, man habe „endlich Medicare besiegt“ (engl. „We finally beat Medicare“) unter Anspielung auf einen Teil des US-Gesundheitssystems. Gemeint war vermutlich Covid. Trump griff die Aussage mit einem Wortspiel auf, das auf verschiedenen Bedeutungen des Verbs „to beat“ beruht: „Er hat Recht. Er hat Medicare wirklich geschlagen. Er hat es zu Tode geprügelt.“ Auf dem Kurznachrichtendienst X verbreiteten Trumps Anhänger sofort Videoclips von Bidens Versprecher.