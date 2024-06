Das erste TV-Duell zwischen Joe Biden (81) und Donald Trump (78) im US-Wahlkampf 2024 wurde heiß ersehnt und enttäuschte - zumindest auf emotionaler Ebene - nicht. Amtsinhaber Biden erlebte ein wahres Desaster, er wirkte angeschlagen, stotterte, verschluckte Silben und machte immer wieder längere Pausen, in denen er geistesabwesend wirkte. „Ich liebe Joe Biden, ich habe für ihn gearbeitet, ich will aus meinem Herzen sprechen, aber heute hat er versagt“, kommentierte Van Jones auf „CNN“ das Fernsehduell, in dem Herausforderer Trump deutlich souveräner agierte.

Doch nicht nur die Politik-Expertinnen und -Experten diverser Medien taten ihre Meinung zum ersten von insgesamt nur drei anberaumten TV-Duellen zwischen dem Demokraten Biden und dem Republikaner Trump kund. Auch auf Social Media wurde heiß - mitunter auch sehr spitzzüngig - über die Konfrontation der Präsidentschaftskandidaten diskutiert und gewitzelt. So reagierte das Netz auf das TV-Duell Biden vs. Trump:

Als passionierte Golfer räumten beide Kandidaten während der TV-Debatte auch etwas Zeit dafür ein, um über ihr Handicap zu diskutieren. Zur Erheiterung der Twitter-Community:

Einige User gingen auch auf die Inhaltsleere und untergriffige Stimmung ein. Biden hätte „unklugen Blödsinn“ von sich gegeben, Trump hätte mit „schlichtweg unwahrem Blödsinn“ gekontert, und von den Moderatoren hätte es dafür ein „Danke“ gegeben.

Zudem sorgte ein Versprecher von Joe Biden für Aufsehen. Als über die Pandemie diskutiert wurde, wollte der amtierende Präsident sein Statement offenbar mit der Aussage abschließen, dass „Corona endlich besiegt“ wurde. Einmal mehr kam er aber ins Stottern und sagte dann: „We finally beat medicare“ – die USA hätten also endlich die staatliche Krankenversicherung besiegt.