Eine erhängte unbekannte Frau, viele Ungereimtheiten, schließlich als Selbstmord zu den Akten gelegt: Doch jetzt, nach 32 Jahren, nachdem der Fernsehsender ATV in seiner Cold-Case-Serie darüber berichtet hatte, kam wieder Bewegung in den Fall der unbekannten Toten. Mittlerweile, so Redakteur Benedikt Morak, sei die Identität der erhängten Frau bestätigt. Demnach handelt es sich um die abgängige Südtirolerin Evi Rauter. Morak: „Die Schwester und die Eltern haben sie aufgrund der Fotos, Kleidungsstücke und ihrer Uhr identifiziert.“