Mit Kriminalreporter Hans Breitegger Neuer Podcast: Mord verjährt nicht

Der langjährige Kriminalreporter Hans Breitegger und David Knes sprechen über drei „Cold Cases“ in Graz. Bei zweien davon war es Mord, bei einem ist das nicht so sicher…Über mögliche Motive, Spuren, die im Sand verlaufen, handfeste Hinweise und eingestellte Ermittlungen.

1972

Heinz Kern, Tanzschulbesitzer bekam eine tödliche Brettljause zugeschickt. Über den Absender des Pakets und damit den Giftmörder, sowie über sein oder ihr Motiv, kann bis heute nur gemutmaßt werden. Auch nach Jahrzehnten – als sich die „Cold-Case-Gruppe“ des Bundeskriminalamts der Sache annahm – konnte der Fall nicht gelöst werden. Über Spuren, die sich in Luft aufgelöst haben und ein vielleicht verpasstes Geständnis.

1989

Die Künstlerin Helga Wieselmann sollte sich eigentlich mit einer Freundin auf einen Kaffee treffen, aber sie erscheint nie und bleibt bis heute verschwunden. War es ein Verbrechen? Wenn ja, steckt ihr Untermieter dahinter? Oder war ihr Verschwinden selbstverschuldet?

2015

Der Leiharbeiter Helmut G. wird erstochen in einem Haus am Kehlberg aufgefunden. Die Anfängliche Zuversicht der Kriminalisten weicht bald Resignation. Auch ein zur Tatzeit in der Nähe beobachteter Mann und Spuren ins Rotlichtmilieu führen ins Leere.

Der langjährige Kriminalreporter Hans Breitegger spricht in dieser Folge von Graz – Laut gedacht mit David Knes über die spannenden Hintergründe zu diesen drei Cold Cases, deren Klärung zum Teil seit Jahrzehnten auf sich warten lässt, aber nie abgeschlossen wurden, denn: Mord verjährt nicht.