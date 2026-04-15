Noch relativ glimpflich endete in der Conrad-Von-Hötzendorf-Straße am Mittwoch ein Unfall mit einer Straßenbahn und einer 87-jährigen Fußgängerin. Die Frau wurde niedergestoßen und brach sich dabei die Hand.

Der Fahrer des „Vierer“ hatte laut Polizei das Signal „Frei“, als er gegen 14 Uhr von der Station Ostbahnhof Richtung Messe fuhr. Zur gleichen Zeit wollte die 87-jährige Fußgängerin die CvH auf Höhe Fröhlichgasse auf dem Schutzweg überqueren. Die Fußgängerampel zeigte zwar Rotlicht, aber weil die Autos an der Haltelinie stehen geblieben waren, marschierte sie los.

Vollbremsung und Warnsignal

Der Straßenbahnlenker (35) nahm die Frau wahr und leitete sofort eine Bremsung ein, gleichzeitig versuchte er mit dem Warnsignal die Fußgängerin auf die Straßenbahn aufmerksam zu machen. Die Frau wurde noch von der Bim gestreift und kam zu Sturz. Beim Abstützen zog sie sich eine schwere Verletzung am linken Handgelenk zu.

Sanitäter des Roten Kreuzes führten die Erstversorgung durch und brachten die Frau ins LKH Graz, wo sie ambulant behandelt wurde.