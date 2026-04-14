Dieser Unfall beschäftigt nach wie vor viele Grazerinnen und Grazer: Zum einen sorgte die Tatsache für Unbehagen, dass dabei eine 68-jährige Frau schwer verletzt wurde, weil nach ersten Informationen ihre Hand in einer Bimtür eingeklemmt worden war – und zum anderen die Frage, ob das jedem von uns und auch in jeder Straßenbahn passieren kann. Nein, hält man seitens der Holding Graz mit Nachdruck fest.

Freitag, kurz vor 15 Uhr

Eine Frau wird in der Annenstraße auf Höhe Rosseggerhaus zu Boden gerissen und schwer verletzt. Ein anderer Fahrgast in der anrollenden Bim der Linie 1 löst die Notbremse aus.

Montag, kurz nach 15 Uhr

Montag, kurz nach 15 Uhr: Nach einer internen Sitzung reagiert man seitens der Holding-Graz auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Zumindest einige Antworten würden nun vorliegen: So geschah der Zwischenfall bei einer Cityrunner-Garnitur. Die 68-jährige Frau blieb nicht beim Aussteigen hängen, sondern beim Einsteigen – und nicht ihre Hand dürfte eingeklemmt worden sein, sondern womöglich waren einzelne Finger betroffen. Ob die Dame ins Stolpern kam oder noch die Tür aufhalten wollte, soll das Studium von Videosequenzen durch die Polizei klären. Auch in versicherungstechnischer Hinsicht.

Annenstraße/Rosseggerhaus: Hier passiert der Unfall © Nico Lang

Es müssen jedenfalls unglückliche Umstände gewesen sein, bedauert man bei der Holding. Denn grundsätzlich sind alle Bimtüren „mit unterschiedlichen technischen Lösungen wie Lichtschranken, Motorstromüberwachung, Klemmschutzleisten und Drucksensoren“ ausgestattet, betont Gerald Zaczek-Pichler als Sprecher der Holding. Erkennt also das System ein Hindernis, werde die Tür „in der Regel automatisch wieder geöffnet oder der Schließvorgang unterbrochen“.

Sind Finger womöglich zu klein?

Lenker können also nur losfahren, wenn alle Türen geschlossen sind. Warum es dieses Signal auch am Freitag gab und ob tragischerweise Finger zu klein sind, um dem System Widerstand zu leisten, muss erst geklärt werden. Man habe jedenfalls die betreffende Bim nach dem Unfall getestet, alle Systeme funktionierten „einwandfrei gemäß Zulassung“.

Die neuen Flexity-Garnituren sollen ab Mai für noch mehr Sicherheit sorgen: Sie haben keine Lichtschranke, sondern ein feineres Lichtgitter – und außen ein Licht, das anzeigt, ob sich die Tür schließt (rot) oder noch offen bleibt (grün).