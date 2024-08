Eine Frau in Wien-Döbling erlebte am Mittwoch eine wahre Horrornacht. Wie die Polizei Wien berichtet, sollen drei maskierte Männer in ihr Haus im 19. Gemeindebezirk eingebrochen sein. Laut Aussagen des Opfers soll einer der Einbrecher sie während der Home Invasion mit einer Faustfeuerwaffe bedroht haben. Die drei Unbekannten forderten von der Hausbesitzerin die Herausgabe von Wertgegenständen.

Anschließend fesselten sie die Frau und flüchteten vom Tatort – mit dem Pkw ihres Opfers. Diesem gelang es, sich nach einiger Zeit selbst von den Fesseln zu befreien und eine Nachbarin zu informieren. Diese alarmierte umgehend die Polizei. Eine Sofortfahndung nach den mutmaßlichen Tätern sowie dem Pkw des Opfers blieb erfolglos. Die Frau blieb - zumindest körperlich - bei dem Raubüberfall unverletzt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.