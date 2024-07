Zwei unbekannte Täter brachen am 10. Juli gegen 23.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in Hofstätten an der Raab ein. Sie rissen die 86-jährige Bewohnerin aus dem Schlaf und brachten sie gewaltsam in die Küche. Dort forderten die Männer in ausländischem Akzent Bargeld von der Frau.

Einer der Täter durchsuchte das gesamte Haus. Nachdem er die Suche beendet hatte, sperrten die zwei Unbekannten die 86-Jährige in der Küche ein und flüchteten. Die Frau konnte sich selbst über das Küchenfenster befreien und holte im Nachbarhaus Hilfe. Der Nachbar verständigte die Polizei, die Frau erlitt leichte Verletzungen. Die Täter erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag.

Nun bittet die Polizei um zweckdienliche Hinweise unter 059133/60-1133.