Ein imposanter Vollmond, schimmernd in leuchtendem Rot – dieser Anblick lässt nicht nur das Herz von (Hobby-)Astronomen höher schlagen. Im Juni, diesmal am 22. des Monats, wird sich der sogenannte „Erdbeermond“ am Nachthimmel erheben. Der Name könnte zuvor beschriebenes Naturschauspiel vermuten lassen. Diese Bezeichnung hat der Juni-Vollmond zwar aus einem anderen Grund, tatsächlich könnte in der Nacht von Samstag auf Sonntag der Himmel aber rot erstrahlen, wie Michael Feuchtinger, Leiter des Planetariums Wien, ankündigt.

Woher hat der „Erdbeermond“ seinen Namen?

Der Ursprung geht zurück auf das Volk der Algonquin, Stämme amerikanischer Ureinwohner. Sie gaben den Vollmonden jedes Monats Namen aus der Natur, die der jeweiligen Jahreszeit entsprachen. Im Juni ernteten sie die Erdbeeren, darum bekam der Vollmond von ihnen im Juni auch den Namen „Erdbeermond“. In Europa sind auch die Begriffe „Rosenmond“ und „Honigmond“ geläufig. Seine Farbe hatte also keine Auswirkung auf die Namensgebung.

Dennoch könnte sie heuer eine Rolle spielen und sich ein abendlicher Blick gen Himmel am Samstag lohnen. „In diesem Jahr sollte der Erdbeermond tatsächlich rot sein, weil so viel Saharastaub in der Luft ist“, erklärt Feuchtinger. „Dieser Saharastaub führt dazu, dass aus dem Sonnenlicht mehr blaues und grünes Licht weggestreut wird und nur das rote Licht übrig bleibt.“

Beste Bedingungen bei Mondaufgang

Die Chance, einen roten „Erbeermond“ zu sehen, sei laut dem Astrophysiker am höchsten, wenn der Vollmond gerade aufgeht. Zu diesem Zeitpunkt sei der „Lichtweg durch die Atmosphäre nämlich am längsten“ und damit würde am meisten Licht weggestreut werden, abgesehen vom Roten.

In Graz sollte das laut den Angaben der Geosphere Austria um 22.05 Uhr sein, in Klagenfurt gegen 22.08 Uhr. Da der Sonnenuntergang bereits über eine Stunde davor prognostiziert ist, sollte es zu dieser Uhrzeit auch schon ziemlich finster sein – beste Bedingungen für eine eindrucksvolle Mondbeobachtung.

Je nach Aerosolanteil in der Luft könnte der „Erdbeermond“ auch beim Untergehen wieder rot gefärbt sein. Dies ist allerdings gegen 4.40 Uhr Samstagfrüh der Fall – also nur etwas für extreme Morgenmenschen oder wahre Nachtschwärmer.