Nachdem auch die siebente Runde der Verhandlungen über einen neuen Kollektivvertrag gescheitert ist, wird wieder gestreikt: Heute stehen laut Produktionsgewerkschaft in den Magna-Betrieben in Lannach und Ilz Ausstände an und am Mittwoch bei Magna in Graz. Bei der Voestalpine soll ab 14 Uhr überhaupt für 24 Stunden gestreikt werden. Erst am 30. November wird weiterverhandelt.

Versuchter Mord: Spanier in Kärnten festgenommen

Die Staatsanwaltschaft Graz hat gegen einen Spanier (37) eine Festnahmeanordnung erlassen, auch wegen versuchten Mordes. Am Montag wurde er im Bezirk Villach-Land erwischt.

Heutige Empfehlungen:

Meldungen aus Kärnten und der Steiermark

Stadt mit höchster Lebensqualität in Italien liegt nicht am Meer

Eine Umfrage der Wirtschaftszeitung „Italia Oggi“ sieht Südtirol an der Spitze: Bozen wurde erneut zur Stadt mit der höchsten Lebensqualität Italiens gekrönt. Lesen Sie hier mehr!

Anfang des 20. Jahrhunderts gehörte Südtirol und somit auch Bozen übrigens noch zu Österreich. © Stockadobe

Österreich gegen Deutschland: Nicht besser, aber zumindest gleich gut

Österreich gegen Deutschland im Fußball heute Abend zum Favoriten zu erklären, wäre vermessen, aber ein Kräftevergleich zeigt, dass die ÖFB-Auswahl sich, frei nach David Alaba, „vor niemandem verstecken“ muss.

So verhält man sich bei einem Erdbeben richtig

Am Montag bebte in Kärnten die Erde. Das leichte Erdbeben im Raum Friesach war zum Teil spürbar. Lesen Sie hier, wie man sich im Ernstfall richtig verhält.

Hans K. Reisch übernimmt Spar-Vorstandsvorsitz

Neuaufstellung beim Lebensmittelkonzern. Der Aufsichtsrat von Spar Österreich hat Hans K. Reisch zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Spar AG berufen.

US-Militärflugzeug schoss über Landebahn hinaus und stürzte ins Meer

Ein Flugzeug der US-Marine ist beim Anflug auf einen Stützpunkt auf Hawaii über die Landebahn hinausgeschossen und ins Meer gestürzt.

Die ins Meer gestürzte Maschine © APA

Frauenmord löst Welle der Empörung in Italien aus

Demonstrationen in mehreren Städten nach Mord an Ingenieurstudentin. Premierministerin Meloni verspricht mehr Schutzmaßnahmen für gefährdete Frauen. Die Flucht des mittlerweile gefassten Täters führte auch durch Kärnten.

Alkoholfreier Sekt im Test: zwei von zwölf durchgefallen

Der Verein für Konsumenteninformation hat zwölf alkoholfreie Schaumweine untersucht und bewertet. Ein Sekt hatte eine erhöhte Keimbelastung.

Brigitte Nielsen: Mit 60 Jahren eine „bessere Mutter“

Nach 13 Jahren und unzähligen IVF-Versuchen wurde die Schauspielerin mit 54 endlich schwanger. Nun ist sie 60 und behauptet, dass eine ältere Mutter zu sein „das Beste der Welt“ ist.

80er Ikone Brigitte Nielsen berichtet über die Vorzüge der späte Mutterschaft © IPA/ABACA

Meine Empfehlung: Mallorca - Warum man die Insel gerade im Winter besuchen sollte

Weniger Touristen, Wandern, Kulinarik, Wein und Frühlingstemperaturen genießen: Die größte Baleareninsel ist für besonders im Winter eine Reise wert. Eine Reportage von Heinz Grötschnig.

„Winterliche“ Wanderung entlang der Küste © Heinz Grötschnig

