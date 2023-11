„Es ist ein hoher und deutlich steigender Budgetposten, den das Land und die Gemeinden in schwierigen Zeiten gemeinsam stemmen müssen: Für die Landesspitäler der Kabeg ist fürs Jahr 2024 ein Nettogebarungsabgang von 366 Millionen Euro zu finanzieren. Die weiter hohe Inflation erhöhe den Druck auf das Gesundheitswesen in Summe, ganz speziell auf die Spitäler, wo Hochleistungsmedizin erbracht wird“, betonte Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) nach der Regierungssitzung am Montag. Für den Nettogebarungsabgang müssen um 37,3 Millionen Euro mehr als 2023 aufgebracht werden. Doch es sei ein Mitteleinsatz „für umfassende, rund um die Uhr verlässliche und modernste Medizin“, sagt sie.