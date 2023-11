Am Montagnachmittag ereignete sich in Graz-Andritz ein Verkehrsunfall. Eine Linienbuslenkerin war auf dem Weg vom Andritzer Hauptplatz nach Osten auf der Andritzer Reichsstraße, als sie von einem schwarzen BMW überholt wurde. Sie musste eine Notbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.10 Uhr, dabei wurde eine 84-jährige Businsassin an der Wirbelsäule verletzt.

Rettungskräfte brachten die Frau ins UKH Graz, wo sie ambulant behandelt wurde. Der Fahrer des schwarzen BMWs setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Fahrer mit österreichischem Kennzeichen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Informationen zum flüchtigen Fahrer haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133/65 41 10 zu melden.