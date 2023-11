Jetzt ist also auch Argentinien gefallen. Man darf das so drastisch sagen, angesichts dessen, was Javier Milei als künftiger Präsident auf seine To-do-Liste geschrieben hat. Er will nicht nur die Zentralbank „in die Luft jagen“, sondern auch gleich das ganze, in 40 Jahren Demokratie aufgebaute Wirtschafts-, Politik- und Sozialsystem sprengen. Milei nennt sich liberal, aber das gilt nur für die Wirtschaft, nicht für die Gesellschaftspolitik. Die kritische Reflexion der Zeit der Militärdiktatur, kostenfreie Bildung und Gesundheit, Sozialstaat: Vieles, worauf die meisten Argentinierinnen und Argentinier zu Recht stolz sind, stellt er in Frage.

Sein steiler Aufstieg an die Macht - in nur 38 Monaten vom Fernsehclown zum Präsidenten - ist auch das Resultat des gnadenlosen Versagens der linken und rechten Vorgängerregierungen. Insofern ist die schallende Ohrfeige für den Peronismus hart, aber verdient. Milei ist es gelungen, dem ausgelaugten Land Hoffnung zu geben, indem er die Illusion eines wirtschaftlich prosperierenden Landes ohne Inflation verkauft hat. Das hat ihn ins Amt gespült. Seine Maßnahmen dafür könnten allerdings eher dazu führen, dass das Gegenteil eintritt. Insofern ist es nicht übertrieben zu sagen, dass diese Wahl die bedeutendste seit der Rückkehr zur Demokratie 1983 war. Argentinien hat sich auf einen Sprung mit dem Fallschirm eingelassen, bei dem nicht klar ist, ob der Schirm aufgeht und die Landung weich oder der Aufprall furchtbar hart sein wird.