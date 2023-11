Argentinien hat gewählt und ist nach rechts abgebogen. Mit Javier Milei zieht ein Politiker ins Rosa Haus in Buenos Aires ein, der weniger Staat in allen Lebenslagen verspricht. Die gravierend hohe Inflationsrate von rund 100 Prozent hat Milei den Weg zum Präsidentenamt geebnet, nun liegt es an ihm die Krise zu bewältigen.