Ob Javier Milei in diesen Tagen einmal für einen Moment innehält und die vergangenen drei Jahre kurz an sich vorbeiziehen lässt? Jahre wie im Zeitraffer, in denen er vom TV-Wüterich zum Parteigründer und Abgeordneten und jetzt zum Präsidenten eines der wichtigsten Länder Lateinamerikas wurde. Die Karriere des 53-Jährigen ist tatsächlich schwindelerregend. Aber je turbulenter die Zeiten, desto rasanter und radikaler die Veränderungen. Und die Zeiten in Argentinien als turbulent zu bezeichnen, ist fast schon eine Untertreibung.