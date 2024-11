Am Allerheiligentag vor fünf Jahren war es, als sich die Nebelbänke in Österreichs Lokalen endgültig lichteten – die Rede ist vom Tabakrauch mit seinen 4800 Chemikalien, etwa 90 davon krebserregend: Das Rauchen war per 1. November 2019 sowohl in den Gasträumen, als auch in allen anderen, den Gästen zur Verfügung stehenden Bereichen verboten. Dann pflügte die Pandemie die Welt um, sorgte für tiefe Einschnitte und rückte das Thema Rauchverbot rasch an den Rand.