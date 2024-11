Eines vorweg: Konkrete Daten dazu, was die Einführung der rauchfreien Gastronomie für die Gesundheit der Österreicher gebracht hat, gibt es nicht. Als das Rauchverbot am 1. November 2019 nach langen Diskussionen Realität wurde, wurde dieser Schritt nicht wissenschaftlich begleitet, wie auch das Gesundheitsministerium bestätigt. Tatsächlich wäre die Datenerhebung auch schwierig gewesen, da schon kurz nach der Einführung die Corona-Pandemie begann und sich die Gastronomie in Lockdowns verabschiedete.