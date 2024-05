Rund 13.000 Tote pro Jahr, 35 Menschenleben pro Tag: Diese Opfer fordert das Rauchen allein in Österreich. Weltweit gehen rund acht Millionen Todesfälle pro Jahr auf das Rauchen zurück. Zum heutigen Welt-Nichtrauchertag zeigt die WHO auf, dass die Tabakindustrie mit allen möglichen Tricks versuche, junge Menschen so früh wie möglich süchtig zu machen – zum Beispiel mit E-Zigaretten in bunten Farben und süßen Geschmacksrichtungen. „Die Geschichte wiederholt sich“, sagt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus: „Die Tabakindustrie versucht, unseren Kindern dasselbe Nikotin in anderer Verpackung zu verkaufen.“ Die Organisation drängt deshalb auf eine strengere Regulierung und fordert von den Ländern ein Verbot von E-Zigaretten mit Geschmacksrichtungen sowie höhere Steuern.