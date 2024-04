Alpen-Frische, Tropengeschmack oder doch Cola-Vanille? Nikotinbeutel (Nicotine Pouches, Nic-Bags,...) werden hierzulande wie Kaugummis beworben, sind aber ungleich schädlicher. Also dehnt das Land Steiermark den Jugendschutz auf die „neuen“ Nikotinerzeugnisse aus (wir berichteten vorab). Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) will „das modernisierte Gesetz noch vor dem Sommer in den Landtag einbringen“. Ab 1. Oktober sind die Nikotinbeutel für Unter-18-Jährige tabu.