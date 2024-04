Nikotinbeutel, E-Zigaretten und Co beschäftigten Vivid, die Fachstelle zur Vorbeugung von Suchtverhalten in der Steiermark, schon eine längere Zeit. „Es herrscht eine große Unsicherheit, da es keine einheitliche Produktregulierung gibt“, schildert Geschäftsführerin Claudia Kahr die Situation. Was genau an Inhalts- und Zusatzstoffen „drinnen ist“, dies sei für Konsumenten ebenso schwer einzuordnen wie die Stärkegrade der diversen Hersteller.