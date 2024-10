Die Wirte in ganz Österreich sind in heller Aufregung: Die EU-Kommission berät darüber, rauchfreie Zonen auszuweiten, was zu Rauchverboten in Gastgärten führen könnte. In Kärnten spricht sich der Großteil der Wirte dagegen aus. Aber auch jene Gäste und Mitarbeiter in der Gastronomie, die wir befragt haben, halten wenig von diesen Plänen.