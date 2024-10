Am Dienstag wurden medial Pläne bekannt, wonach die Europäische Union das Rauchen in verschiedenen Außenbereichen – einschließlich Gastgärten und Schanigärten – verbieten will. Doch das Vorhaben ist längst nicht fix, wie Recherchen der Kleinen Zeitung zeigen. Dennoch dürfte das Thema am Tapet der informellen Tagung der Sozial- und Gesundheitsminister am Mittwoch und Donnerstag stehen. Sie treffen unter Ungarns Ratspräsidentschaft in Budapest zum Austausch zusammen.