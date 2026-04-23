Der Buckelwal Timmy, der in der Ostsee im Sterben liegt, wo immer noch alle Mühen der Rettung unternommen werden, um das scheinbar Unvermeidliche doch noch zu verhindern, ist dennoch ein Symbol der Hoffnung geworden. Deshalb weil diese wunderbare, riesige und doch so sanfte Spezies von uns Menschen vor der sicheren Ausrottung wiederum durch uns Menschen bewahrt wurde, indem man die industrielle Abschlachtung verboten hat.

Dennoch haben wir weiter erheblichen Anteil daran, dass unzählige Meerestiere, vor allem Wale, Schildkröten, Delfine, Haie, Fische elendiglich verenden. Durch nach wie vor sinnloses Jagen, Mikroplastik, Stellnetze, in denen sich die Tiere verfangen, Umweltverschmutzung und Vergiftung der Meere durch die unzähligen Handels- und Kreuzfahrtschiffe, die weit mehr Schadstoffe abgeben, als alle fossil betriebenen Fahrzeuge der Welt zusammen, durch Lärm der Schiffsschrauben und dadurch bedingten Verlust des Orientierungssinns.

Das massenhafte Tierleid wird für uns durch den einzelnen Wal sichtbar, greifbar und nahbar, daher die millionenfache Anteilnahme. Wir empfinden Mitleid beim Individuum, das oft bei der anonymen Leidensmasse verloren geht, weil das Vorstellungsvermögen fehlt.

Im Talmud gibt es einen Satz, der sagt, „wer ein Leben rettet, der rettet die ganze Welt.“ So gesehen ist der Versuch der Rettung eines einzelnen Tieres auch ein Versuch, die (Tier-)Welt zu retten, indem uns wieder bewusst wird, was wir Menschen unserer Umwelt allgemein und den Tieren im Besonderen antun. In den Weltmeeren kann und darf es kein rücksichtsloses Weitermachen wie bisher geben. Viel Zeit für das Handeln bleibt allerdings nicht mehr, wollen wir ein naturverbundenes und artenreiches Leben erhalten. Die Uhrzeiger stehen weit nach Zwölf. Aus dieser Perspektive hat das lange Leiden des Wals hoffentlich auch seinen Sinn gehabt.

Michael Dohr, Autor dieses Gastkommentars, ist Rechtsanwalt.