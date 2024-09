Vermutlich war es nur eine Frage der Zeit: Karin Kneissl wurde nun von Putin offiziell mit einem Amt betraut. Die 59-Jährige, die nach Stationen in Südfrankreich und im Libanon seit einiger Zeit in Russland lebt, wurde zur Botschafterin für den Schutz des Sibirischen Tigers (sic!) ernannt. Die frühere Chefdiplomatin helfe dem Zentrum zum Schutz des Amurtigers in internationalen Fragen, erläuterte der Generaldirektor der Einrichtung, Sergej Aramilew, in Wladiwostok.