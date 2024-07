„Es scheint, dass auch in Russland das Sommerloch angekommen ist“, hatte es im Vorfeld aus dem österreichischen Außenministerium nicht ohne Biss geheißen: Ein Außenministerium, dem die angesprochene Karin Kneissl, wohlgemerkt, von 2017 bis 2019 als Ministerin auf FPÖ-Ticket vorgestanden hatte. Die Exilrussin trat nun auf Einladung Russlands per Videoschaltung im Sicherheitsrat der UNO in New York auf, der vorsitzführende Russe Wassili Nebensja titulierte sie als „Analytikerin“.