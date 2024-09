Gerade in der Steiermark kann man sich noch gut erinnern an Karin Kneissl. Schließlich waren die Fotos der damaligen Außenministerin, die zeigen, wie sie mit Kreml-Chef Putin auf ihrer Hochzeit in Gamlitz tanzt, inklusive Knicks vor dem russischen Herrscher, um die Welt gegangen. Seit rund einem Jahr lebt Kneissl, die sich als „Flüchtling“ sieht, nun in Russland. Jetzt hat sie eine Beförderung zu vermelden: Wladimir Putin hat Karin Kneissl zur Botschafterin für den Schutz der in Russland bedrohten Amurtiger ernannt. Das meldet die russische Nachrichtenagentur RIA.

Die 59-Jährige lebt seit vergangenem Jahr in Sankt Petersburg. Beim Umzug wurde ihr geholfen, es stand unter anderem ein russischer Militärflieger bereit, um die Ponys der Ex-Politikerin von Österreich nach Russland zu fliegen. Die Tiere und Gepäck waren zunächst via DHL nach Beirut transportiert worden. Dort hatte Kneissl zuletzt einige Zeit gelebt.

Kneissl steht wegen ihres Verhältnisses zum russischen Präsidenten Wladimir Putin schon länger in der Kritik. Im Mai 2020 begann sie, als Gastautorin für den Staatssender RT tätig zu werden. Im Juni 2021 bis Mai 2022 war sie Aufsichtsrätin im russischen Ölkonzern Rosneft. Im Juni 2023 wurde sie zur Präsidentin des neu gegründeten staatsnahen russischen Thinktanks Gorki in St. Petersburg berufen.