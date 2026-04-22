Der „schönste Mensch der Welt“ kommt auch 2026 wieder zuverlässig aus Hollywood, gekürt vom US-Magazin „People“. Die Wahl fiel diesmal auf Anne Hathaway, Oscarpreisträgerin, Branchenliebling und seit dem Filmhit „Plötzlich Prinzessin“ international bekannt.

Die klassische Geschichte vom unscheinbaren Mädchen, das zur Prinzessin wird, hat die öffentliche Wahrnehmung der heute 43-Jährigen lange geprägt. Geboren 1982 in New York, begann Hathaway zunächst am Theater, fand aber früh den Weg nach Hollywood. Auf erste große Studioerfolge folgten zunehmend differenziertere Rollen. Spätestens mit „Les Misérables“, für den sie den Oscar erhielt, etablierte sie sich endgültig als ernsthafte Schauspielerin.

Heute spricht Hathaway in Interviews auffallend nüchtern über diese Entwicklung. Zu Beginn habe sie stark auf Leistung und Kontrolle gesetzt. Inzwischen gehe es ihr mehr um Balance. Privat ist sie seit 2012 skandalfrei mit Filmproduzent Adam Shulman verheiratet und Mutter von zwei Söhnen. Ein Gegenpol zum Filmbusiness, wie sie selbst sagt.

Aktuell bleibt sie jedenfalls gefragt: Allein 2026 wird Hathaway in vier weiteren neuen Kinofilmen zu sehen sein, unter anderem in „Mother Mary“ und der Literaturverfilmung „Verity“ sowie in der viel beachteten Fortsetzung von “Der Teufel trägt Prada“. Der Originalfilm wurde zum Kult, nicht zuletzt wegen seines Blicks auf Modebranche und Karrierezwänge.

Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci und Anne Hathaway bei der Premiere von „Der Teufel trägt Prada“ © IMAGO/John Angelillo

Titel mit Tradition, aber aus der Zeit gefallen

Die Auszeichnung hat jedenfalls Tradition: Seit 1990 kürt „People“ den „schönsten Menschen der Welt“, darunter Michelle Pfeiffer, Julia Roberts oder zuletzt Sofía Vergara. Formal geschlechtsneutral, tatsächlich fast immer weiblich; nur drei Männer wurden bisher gewählt: Mel Gibson, Tom Cruise und Leonardo DiCaprio.

Gleichzeitig wirkt die zugrunde liegende Idee zunehmend aus der Zeit gefallen. In einer Gegenwart, in der Vielfalt und unterschiedliche Schönheitsbilder stärker betont werden, erscheint die Kür eines einzelnen „Schönsten“ zumindest erklärungsbedürftig. Seinen Zweck erfüllt die Wahl aber allemal: sie funktioniert als effektive Marketingstrategie.

Und was sagt Anne Hathaway? „Ein bisschen surreal“, kommentiert sie die Auszeichnung gegenüber „People“. Ein Urteil, das sich wohl auch auf den Titel übertragen lässt.

Anne Hathaway ist die „schönste Frau der Welt“: