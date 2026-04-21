Wo Prada prangt, darf Glanz und Glamour nicht fehlen. An diese Maxime hielt sich das Starensemble rund um die Hauptdarstellerinnen Anne Hathaway und Meryl Streep bei der Weltpremiere von „Der Teufel trägt Prada 2“ definitiv. Auch die Sängerin Lada Gaga, die in der Fortsetzung des Kinoerfolgs eine kleine Rolle übernimmt, und Model Heidi Klum schlossen sich dem Auflauf prominenter Gäste in New York City an.

„Willkommen zur Premiere unseres Indie-Films für Freunde und Familie“, scherzte der Moderator vor einem prall gefüllten Saal in der David Geffen Hall in Manhattan, bevor die Vorstellung der Fortsetzung des weltweiten Kassenschlagers von 2006 begann.

„Vogue“-Chefredakteurin als Quasi-Vorlage

„Der Teufel trägt Prada 2“ soll bei uns am 30. April in die Kinos kommen und am 1. Mai in den USA. Meryl Streep spielt in dem neuen Film erneut die Modezarin Miranda Priestly – angelehnt an die langjährige „Vogue“-Chefredakteurin Anna Wintour, die ebenfalls unter den Premiere-Gästen war.

Die Modewelt-Satire basiert auf dem Buch der Autorin Lauren Weisberger, die für Wintour gearbeitet hat. Im Juni 2025 kündigte Wintour ihren Rückzug von der Spitze des US-Titels an. Ihre Nachfolgerin ist Chloe Malle.