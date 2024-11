Die Tanzschuhe können geschnürt werden: Seit gestern sind die zehn Promis für die nächste Staffel der ORF-„Dancing Stars„ komplett. Darunter ist auch die Tiroler „Content Creatorin“ Anna Strigl, die ab März durch den Ballroom wirbeln wird.

Im Bild: Stefan Koubek, Simone Lugner, Eva Glawischnig, Heilwig Pfanzelter, Anna Strigl, Paulus Bohl. © ORF/ Hans Leitner

Das sind die künftigen Dancing-Stars:

Geschäftsfrau Simone Lugner

Ex-Politikerin und Unternehmerin Eva Glawischnig

Ex-Tennisprofi Stefan Koubek

Comedian Paulus Bohl

Moderatorin Heilwig Pfanzelter

Content Creatorin Anna Strigl

Schauspielerin Julia Cencig

Musiker Aaron Karl

Schauspieler, Kabarettist und Regisseur Wolfgang „Fifi“ Pissecker

Koch Andi Wojta

Ab März ist die Tiroler Influencerin Anna Strigl (27) mit an Bord, vor allem das jüngere Publikum kennt sie aus den Sozialen Medien. Sie hat 1,4 Millionen Follower auf YouTube und über zwei Millionen Fans auf TikTok, auf Instagram folgen ihr fast 600.000 - dort hat sie auch gleich ein Video gepostet:

Tanzkünste „nicht so berauschend“

Tanz-Erfahrung habe Strigl nur durch einen zehn Jahre zurückliegenden Tanzkurs in der Schule. Ihre Tanzkünste seien „nicht so berauschend“, sagte sie der Tiroler Tageszeitung. Sie habe aber eine „gute Grundsportlichkeit und jede Menge Kampfgeist“ und freue sich auf die Herausforderungen. Anna Strigl dachte außerdem bei der ORF-Anfrage sofort an ihre Großmutter: „Die Omi wird sich heftig freuen - sie ist Tanzleiterin für eine Senioren-Tanzgruppe und ein großer ‚Dancing Stars‚-Fan.“ Gemeinsam haben sie die Dancing-Stars Staffeln verfolgt und Omi Strigl kommt auch oft in ihren Videos vor.

Die über 80-Jährige ist ein Fan ihrer Enkelin und sieht dem Treiben laut der Tiroler Tageszeitung gelassen zu: „Die jungen Menschen müssen ihre Erfahrungen sammeln“, sagt Omi Strigl, die eigentlich Johanna heißt und stolz auf ihr Enkelkind ist. Auf ihren Social-Media-Kanälen nimmt die 27-jährige Influencerin ihre Fans mit auf Reisen, hüpft von Klippen, fährt Motorrad und zeigt sich punkto Privatleben und Sexualität - Stichwort Polyamorie - sehr offen.

Als „Partymaus“ bei Netflix-Reality-Show

Die Karriere der Influencerin bekam durch die Teilnahme an der Netflix-Dating-Show „Too Hot to Handle Germany“ noch einen Schub. Im Standard-Podcast sprach sie über ihre Erfahrungen damit, darunter auch über ihre Naivität als „Tiroler Mädl aus dem Dorf“ und der Enttäuschung darüber, wozu die Akteure für etwas Ruhm bereit sind - plus einer „Masturbations-Challenge“.

Aber zurück zu den Dancing Stars: Einen ersten Vorgeschmack gibt es bereits jetzt, läuft doch seit Anfang November die Show „Dancing Stars - Das Casting“, bei der in fünf Folgen zwei Profitänzer für die kommende Staffel ermittelt werden. Das Finale steigt am 6. Dezember.