Das Casting für Dancing Stars hat begonnen. Und Elisabeth Beck, die Grazerin Julia Kaufmann, Kateryna Mizera, Alina Soboleva und Diana Starnets sowie Kevin Berger, Michele Cantanna, Ivan Dubinin, Viatcheslav Issaev und der Grazer Patrick Seebauer konnten als Profis die Jury überzeugen.

Die Jury von „Dancing Stars“

„Dancing Stars - Das Casting“ ging am Freitag, 8. November, in ORF 1 über die Bühne: Im Schnitt sahen 348.000 Zuseherinnen und Zuseher die erste Folge der Casting-Show. Die Jury (Maria Angelini-Santner, Balázs Ekker und Missy May) wählte die vielversprechendsten Kandidatinnen und Kandidaten in die nächste Runde. Der Marktanteil lag bei 15 Prozent (14 Prozent bei 12-29 und 20 Prozent bei 12-49).

Worum geht es? Die Profis müssen mit Amateurinnen und Amateuren am Tanzparkett die Jury davon überzeugen, dass sie die Richtigen für die nächste „Dancing Stars“-Staffel sind. Zwei von ihnen werden dann ab März 2025 in der Show (moderiert von Andi Knoll) als Profis das Tanzbein schwingen.