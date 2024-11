Für Julia Kaufmann und Patrick Seebauer beginnt ab 8. November ein neues Kapitel in ihrer Tanzkarriere. Den heimischen Tanzverein „UTSC Dance Unity“ tauscht das Tanzpaar für kurze Zeit gegen das Fernsehparkett in der neuen ORF-Show „Dancing Stars - The Casting“ ein, um sich am Ende im besten Fall gegen andere Profitänzer aus ganz Europa durchzusetzen – ein Platz als Profi in den Live-Shows, die ab März 2025 stattfinden ist das Ziel.