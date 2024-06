Julia Kaufmann zeigt sich stolz: ihr „Mädelshaufen“, wie die Trainerin ihr Team liebevoll nennt, tanzte sich am Samstag bei der österreichischen Staatsmeisterschaft in Innsbruck in der Kategorie „All-Girls Formationen Latein“ auf den ersten Platz. Auch die Silbermedaille ging an das zweite „All-Girls“-Team der Grazer UTSC Dance Unity.