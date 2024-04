Das war die Staatsmeisterschaft in Latein im Grazer Congress

Samstagabend stand der Grazer Congress ganz im Zeichen der lateinamerikanischen Tänze. 78 Tanzpaare waren in sechs Klassen am Start, dazu gab es eine Abendgala – zum Zuschauen, Anfeuern und selbst Tanzen, mit Live-Musik der Big Band Graz Süd. Zum neuen Staatsmeister wurden Tim Grabenwöger und Natalie Cremar von „Modena Wien“ gekürt. Auch 15 steirische Paare traten an. In der A-Klasse konnten sich Luca Sunko und Leonie Eckhart vom Verein „Best Dance Graz“ gegen 25 andere Paare durchsetzen, in der S-Klasse brillierten Patrick Seebauer und Julia Kaufmann vom „UTSC Dance Unity“ als bestes steirisches Paar mit einem 7. Platz.