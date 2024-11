Im März 2023 stieg Karina Sarkissova (41) aus gesundheitlichen Gründen aus der Show „Dancing Stars“ aus. Danach war es lange still um die Primaballerina. Selbst auf ihren Social Media-Kanälen übte sich die extrovertierte Tänzerin in Zurückhaltung und ließ über 80 Wochen nichts von sich hören.

In ihrem letzten Beitrag vor der langen Instagram-Pause erklärte sich die 41-Jährige ihren Fans und gab Auskunft über ihr körperliches Leiden, das zum Ausstieg aus der TV-Show führte.

Ungewohnte Rundungen

Seit kurzem ist die Balletttänzerin mit russischen Wurzeln jedoch wieder aktiv in den sozialen Medien – und postet regelmäßig Fotos, auf denen sie ihre Fans nun mit ungewohnten Rundungen im Gesicht und um die Körpermitte überrascht. Die Follower zeigten sich in den Kommentaren teils leicht irritiert über das veränderte Aussehen von Sarkissova.

Sarkissova meldet sich mit Video-Erklärung auf Instagram

Nun ging die zweifache Mutter in die Offensive und heizte mit einem geheimnisvollen Statement in ihrer Instagram-Story die Gerüchteküche um eine mögliche Schwangerschaft an.

„Guten Morgen! Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es prächtig“, startet die 41-Jährige ihre Ausführungen. Dann geht Sarkissova auf die aktuelle Diskussion rund um ihre offensichtliche Gewichtszunahme ein: „Ich bin ein bisschen verkühlt, erlebe aber gerade die schönste Zeit in meinem Leben. Es ist lustig, dass Österreich sich Sorgen um mein Gewicht macht, aber es hat einen schönen Grund! Man kann es leicht erraten“. Schließlich wünscht die 41-Jährige ihren Fans noch einen schönen Tag und strahlt dabei in die Kamera.

Auch wenn sie es in ihrem Instagram-Statement nicht direkt ausgesprochen oder bestätigt hat, dürfte sie mit ihren kryptischen Worten wohl eine erneute Schwangerschaft angedeutet haben.

Tänzerin Sarkissova führte ein bewegtes Leben

Die in Moskau geborene Karina Sarkissova war von 2009 bis 2011 Solotänzerin an der Staatsoper und der Wiener Volksoper. Nacktfotos in der Zeitschrift „Penthouse“ hatten während ihrer Zeit an der Wiener Staatsoper zu einem Rauschen im Boulevard-Blätterwald und einer Kündigung geführt. Danach wechselte sie als Solotänzerin zum Ungarischen Nationalballett in Budapest.

Jurorin und Schauspielerin

2011 hielt sie erstmals das Punktetaferl im ORF-Ballroom hoch (als Gast-Promi-Jurorin), von 2017 bis 2021 war sie fixer Teil der „Dancing Stars“-Jury. Nebenbei bekam sie kleinere Schauspielrollen – wie etwa in der fünften und sechsten Staffel der „Vorstadtweiber“ als geheimnisvolle Russin Olga.

Die „Dancing Stars“-Jury 2020: Karina Sarkissova, Dirk Heidemann und Nicole Hansen © à © Kurt Piles / Imago / Wien via www.imago-images.de

Ihr Privatleben hält die Primaballerina, die wieder in festen Händen sein soll, mittlerweile unter Verschluss. Ihrer ersten Ehe entstammt Sohn Gabriel, der 2002 geboren wurde. Ende 2013 kam Sarkissovas zweiter Sohn Lev zur Welt.