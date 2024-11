Im neuen ORF-Format „Dancing Stars – Das Casting“ wagen sich zehn Amateur-Tänzer und Amateur-Tänzerinnen auf das Parkett mit Profis und kämpfen um zwei Plätze in der nächsten Staffel von „Dancing Stars“. Einer dieser Amateure ist der Villacher und Inhaber des „NDFIT Tanzstudios“ René Puglnig. Zusammen mit neun anderen Amateuren soll er nun den Profitänzern als „Übungs-Promi“ spannende Herausforderungen bieten.

Teilnahme als Herzensangelegenheit

Dass sich Puglnig beim Casting in der Wiener Marxhalle gegen 800 Bewerberinnen und Bewerber durchsetzen konnte, erfüllt ihm einen lange gehegten Traum: „Ich schaue ‚Dancing Stars‘ seit der ersten Staffel. Mit echten Standard- und Lateintanz-Profis zu tanzen, ist ein wahr gewordener Traum.“ Puglnig bringt viel Erfahrung im Rock‘n‘ Roll und Boogie Woogie mit, betont aber: „Standard- und Lateintänze, wie sie bei ‚Dancing Stars‘ gefragt sind, sind für mich völliges Neuland.“ Sein Können muss der Villacher vor einer hochkarätigen Jury beweisen: Missy May (Gewinnerin von Dancing Stars 2023), Balázs Ekker und Maria Angelini-Santner entscheiden nun, ob er einen der beiden begehrten Plätze bekommt und ab März 2025 als neuer Profitänzer in der „Dancing Stars“-Promi-Staffel mittanzen wird.

Kürzlich schloss Puglnig eine Ausbildung zum Tanzpädagogen ab, um sein Wissen und seine Freude am Tanz weitergeben zu können © KK/Klaus Titzer

Großer Erfahrungsschatz

Puglnig bringt einen langjährigen Erfahrungsschatz im Tanzen mit. Bereits im Alter von sieben Jahren begann er mit Rock‘n‘ Roll-Tanz und startete früh in den Turniertanz. 2012 holte er als Mitglied des österreichischen Nationalteams beim World Cup in Helsinki mit seiner damaligen Tanzpartnerin Nicole Schojer den 9. Platz der B-Klasse. Seit 2020 vermittelt Puglnig mit seinen „NDCFIT Tanzstudios“ in Klagenfurt Tanz und Fitness an alle Altersgruppen. Auch Fernseherfahrung bringt der Villacher bereits mit, zwischen 2021 und 2022 war er im ORF Kärnten mit der achtteiligen Sendung „Einfach Tanzen“ zu sehen.

Ob sich Puglnig gegen seine Mitbewerber und Mitbewerberinnen durchsetzen kann, entscheidet sich spätestens am 6. Dezember, wenn mit dem „finalen Showdown“ um 20.15 Uhr die letzte Folge von „Dancing Stars – das Casting“ ausgestrahlt wird.