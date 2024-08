Noch bis 31. August gastiert Superstar Adele mit ihrer Show in München. Insgesamt wird sie bis Ende des Monats zehnmal auf der Bühne stehen. Beim dritten Auftritt in der bayrischen Hauptstadt verkündete die 36-Jährige nun aber vermeintlich Privates, mit dem Fans wohl so nicht gerechnet hätten. Was war passiert?

Wie es bei Konzerten nicht ganz unüblich ist, hat ein Fan auf einem Schild die Frage aller Fragen geschrieben und wollte von der Sängerin wissen, ob sie ihn heiraten wolle. Die spontane Antwort: „Ich würde dich ja gerne heiraten“, so Adele zu dem Fan, „aber ich kann dich nicht heiraten, weil ich selbst demnächst heirate!“ Danach soll Adele dem Publikum sogar einen funkelnden Ring - wohl den Verlobungsring - hergezeigt haben.

Die Sängerin hat im Herbst 2021 die Beziehung zu dem amerikanischen Sportagenten Rich Paul öffentlich gemacht. Und seitdem kommt es auch immer wieder zu Spekulationen, ob die beiden denn nicht sowieso schon verheiratet seien. Im November des vergangenen Jahres soll Adele in der Comedyshow ihres Freundes Alan Carr bei der Frage ins Publikum, ob kürzlich jemand geheiratet habe, sich selbst gemeldet haben: „Ich habe geheiratet.“ Außerdem habe sie bereits zuvor bei einem Konzert in Las Vegas ebenfalls auf eine Heiratsfrage eines Fans ablehnend reagiert: „Du kannst mich nicht heiraten, mein Ehemann ist heute Abend hier.“ Dass sie sich Kinder mit Paul wünsche, hat die Britin bereits 2022 erzählt. Adele ist bereits Mutter, der Vater des 2012 geborenen Buben ist ihr ehemaliger Lebensgefährte Simon Konecki.