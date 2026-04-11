Geschäftiges Treiben Mitte dieser Woche auf der Großbaustelle „Wohnen am See“ gleich in der Nähe des Putterersees in Aigen im Ennstal. Im Osten wurden Hänge mit Beton gesichert, Fundamente entstehen, Arbeiter und Kräne sind im Dauereinsatz. In der Mitte der Baustelle wird bestehende Substanz generalsaniert, auch im Westen wurde bereits zügig mit den Arbeiten begonnen.

„Es rührt sich etwas. Wir haben große Freude damit“, sagt Aigens Bürgermeister Thomas Klingler. Jahrelang wurden Konzepte über die Nutzung des ehemaligen Berufsschulgebäudes erarbeitet. „Jetzt sieht die Bevölkerung konkret den Baufortschritt“, zeigt sich der Bürgermeister zufrieden. Insgesamt wird Aigen nach Abschluss der Bautätigkeiten 146 Wohnungen mehr haben, „praktisch einen eigenen Ortsteil“ zusätzlich.

Bürgermeister Thomas Klingler: „Ein eigener Ortsteil zusätzlich, eine große Freude“ © KLZ / Gerhard Pliem

Reges Interesse an den Wohnungen

Der Reihe nach: Im Osten des Bauareals entstehen 40 Wohneinheiten der Rottenmanner Siedlungsgenossenschaft. Neun Millionen Euro betragen die Gesamtbaukosten. Davon werden 3,6 Millionen nicht rückzahlbar vom Land gefördert“, informiert Mario Kleissner, Vorstand und Obmann der „Rottenmanner“. Für die Wohnungen gab es reges Interesse, nachdem die Voranmeldungsfrist für Freitag dieser Woche angesetzt worden war.

„Bis dato liegen uns rund 50 konkrete Anfragen für Wohnungen vor. Übernächste Woche werden jene Interessenten, die sich angemeldet haben, ein Mietangebot oder eine Absage erhalten“, erläutert der Obmann. Ein Preisbeispiel: Eine 80,5-Quadratmeter-Wohnung im Erdgeschoß mit Terrasse und Garten schlägt sich mit 771 Euro monatliche Miete inklusive Betriebskosten und Heizung zu Buche. Wer eine Küche eingebaut haben will, bezahlt 814 Euro. Ein Autoeinstellplatz in der Tiefgarage kostet 92 Euro.

Vergabekriterien

Wer dann welche Wohnung bekommt? Es gehe zunächst prinzipiell um die Einhaltung der Verdienstobergrenzen für die Zuerkennung der Förderung und bei größeren Wohnungen etwa auch um die Anzahl der bereits vorhandenen oder geplanten Kinder, erklärt Kleissner. Die Fertigstellung der 40 Wohneinheiten ist für Sommer 2027 geplant, wahrscheinlich im Juni oder Juli. „Wir haben sehr gute Rückmeldungen, das Projekt kommt bei der Bevölkerung auch von der Baustellenausführung her sehr gut an.“

Im mittleren Teil von „Wohnen am See“ werden von einem Unternehmen der Granit-Gruppe exakt 48 Starterwohnungen durch eine umfassende geförderte Sanierung des Bestandskomplexes errichtet. Die Arbeiten haben begonnen, die Wohnungsgrößen betragen zwischen 50 und 70 Quadratmetern, bei einigen Einheiten auch 80 Quadratmeter, erklärt Sprecher Jörg Wiehn. Die „geförderten Starterwohnungen sollen bis Ostern 2027 fertig sein“.

Wohnungen im Eigentum

Im Westen des Gesamtprojekts „Wohnen am See“ sind drei Wohnhäuser mit je 20 Wohneinheiten im Entstehen, die heuer begonnen und Zug um Zug verwirklicht werden. Der Kaufpreis für die Wohnungen im Eigentum beträgt „im Schnitt brutto 5200 Euro pro Quadratmeter. Penthouse-Wohnungen werden etwas teurer sein, kleinere etwas billiger. Hier seien noch einige Wohnungen zu haben, weiß Jörg Wiehn. Auf einer bekannten österreichischen Wohnungsplattform ist derzeit beispielsweise eine 45-Quadratmeter-Wohnung um 217.000 Euro gelistet.

Amtsleiter Gerhard Schönthaler © KLZ / Gerhard Pliem

Mit diesem und weiteren, kleineren Wohnbauprojekten sei der Wohnbedarf in Aigen mittelfristig abgesichert, erläutert Amtsleiter Gerhard Schönthaler. Zuzug erhofft man sich auch durch den massiven Ausbau des Bundesheer-Stützpunkts. Dafür wurde zudem vorausschauend eine Kinderkrippe neu errichtet, der Kindergarten wird derzeit um zirka fünf Millionen Euro ausgebaut, um bis zu sechs Gruppen aufnehmen zu können.