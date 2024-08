Adele in Europa live bei einem ihrer Konzerte zu erleben, hat Seltenheitswert. Ihre letzte Welttournee endete 2017, danach war sie sich unsicher, ob sie je wieder auf Tour gehen würde. Seit November 2022 singt der britische Popstar im Rahmen der „Weekends with Adele“-Konzertreihe zweimal wöchentlich im „The Colosseum at Caesars Palace“ in Las Vegas. Für ihre Fans aus Europa ein weiter Weg, zudem sind die Ticketpreise mit 700 US-Dollar aufwärts gesalzen.

Die Nachricht, dass die 36-Jährige für zehn Konzerte nach München kommen wird, hat daher nicht nur ihre Anhänger im Süden Deutschlands gefreut. Aus allen Teilen Europas werden Adele-Fans bis 11. August nach Bayern pilgern.

Vor dem Auftakt der Megashow in ihrer kolossalen Wunderwelt erzählten uns Konzertbesucher aus den Niederlanden und England, was Adele so besonders macht und warum ein Gläschen Weißwein die perfekte Einstimmung ist: