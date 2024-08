Hier wird tatsächlich nicht gekleckert, hier ist alles groß und edel. Zur exklusiven Vorabbesichtigung des Geländes, auf dem Superstar Adele (36) ab Freitag, insgesamt zehn Konzerte gibt und damit mehr als 700.000 Besucherinnen und Besucher erreicht, wird der Medientross in schwarzen Vans chauffiert. Und selbst alten Branchenhasen steht das Staunen ins Gesicht geschrieben, als sie dann in diesem Riesending mit schier unfassbaren Ausmaßen stehen. Das Pop-up-Stadion, in dem der Popsuperstar auftreten wird, übertrifft alle bisherigen technischen Dimensionen. Die Bühne ist mehr als 200 Meter lang, der „Laufsteg“ in Rondeau-Form knapp 100 Meter, das Ganze hat die Anmutung eines riesigen Amphitheaters. Und alles High-Level, gediegen, samtig, schwarz, jeder Stadion-Grind fehlt.