Die Lebensgeschichte von Adele Adkins wird immer wieder gerne erzählt. Nicht, weil sie so originell wäre – im Gegenteil. Es ist die oft erzählte Geschichte vom Aufstieg aus bescheidenen Verhältnissen. In diesem Fall die Geschichte eines einfachen Mädchens, das in den schlechteren Vierteln Londons aufgewachsen ist, und dem heute Millionen Fans und Bewunderer an den Lippen hängen. Der Weg Adeles führte vom Sozialbau in die Glamour-Hochburgen von Las Vegas. Eine ganz ähnliche Geschichte kennt man zum Beispiel auch von Elvis oder den Beatles. Oder von Dutzenden anderen Weltstars. Solche märchenhaften Biografien vermitteln allen, die nicht Weltstars geworden sind, was hätte sein können, was vielleicht auch jedem Normalo „passieren“ könnte. Genau deshalb werden sie vermutlich immer wieder so gerne aufs Neue erzählt.