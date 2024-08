Gewitter und Regen haben am Mittwochabend die letzte Probe von Superstar Adele noch ins Wasser fallen lassen, am Donnerstag strahlte aber bereits wieder die Sonne über dem riesigen Konzertgelände in München. Von Freitag an soll die Britin bis 31. August an zehn Abenden auf der eigens für sie entworfenen und aufgebauten Bühne in der Münchner Messestadt stehen. Zu den Konzerten der Ausnahmesängerin werden insgesamt rund 740.000 Besucher erwartet.

Zwei Jahre Diskussion mit Adele

Regisseur der gigantischen Show ist Klaus Leutgeb, gebürtiger Steirer und europaweit erfolgreicher Konzertveranstalter. Wie schaffte er es, den Weltstar, der nicht mehr auf Tournee gehen wollte, wieder für die Bühne zu begeistern? Leutgeb hat intensive Vorarbeit geleistet und Adele, die 2016 zuletzt auf einer Tour-Bühne stand, mit seinem einzigartigen Konzept überzeugt: „Viele Künstler spielen in Fußballstadien und großen Hallen. Wir haben hier eine ganze Welt für sie allein geschaffen. Alles auf unserem Konzertgelände, in der Adele-World, ist individuell auf die Künstlerin abgestimmt - von den Getränken bis zum Ringelspiel. Überall, wo Adele draufsteht, ist auch Adele drinnen.“ Nach zwei Jahren Verhandlung und Diskussion mit dem britischen Superstar, bekam Leutgeb Ende 2023 endlich die erlösenden Worte zu hören: „Ok. Lets do it!“

Dass Leutgeb mit Beharrlichkeit und einer „verrückten“ Idee Außergewöhnliches gelungen ist, bestätigte auch Adeles Manager in der Pressekonferenz: Es gibt nur einen einzigen Grund, wieso wir jetzt in Europa sind - und den lieferte mein wahnsinniger Freund Klaus.“

Stolz führte uns der passionierte Show-Fabrikant nun durch das Konzert-Gelände, das nicht nur ein Pub und Telefonzellen schmücken, sondern an dessen Seiten auch der überdimensionale Schriftzug „ADELE“ prangt.

