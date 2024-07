Megastar Adele (36) startet am 2. August ihre Konzerttour in München. Bei den zehn Open-Air-Konzerten werden rund 800.000 Fans erwartet. Obwohl es die ersten Auftritte der britischen Sängerin in Europa seit 2016 sind, gibt es immer noch Tickets. Der Veranstalter Leutgeb Entertainment gibt die Bühne für spontan Entschlossene frei und bietet für jede Show eine begrenzte Anzahl an Lucky-Dip-Tickets an. Der Preis ist erstaunlich gering - ein Ticket soll nur 35 Euro kosten.

35 Euro Tickets mit Zufallsplatz

Und so soll es funktionieren: Jeden Montag ab 10 Uhr haben Fans die Chance, die Sondertickets über Plattformen wie Ticketmaster zu erwerben. Wer eines der heißbegehrten Tickets ergattern will, muss sich eine halbe Stunde zuvor in den digitalen Wartebereich begeben. Die glücklichen Gewinner werden innerhalb weniger Minuten benachrichtigt und können maximal zwei Tickets pro Person kaufen.

In welchem Sektor und auf welchem Platz man letztendlich sitzt, entscheidet das Zufallsprinzip. Ein Manko gibt der Veranstalter jedoch bekannt: Es handle sich um Einzelplätze oder Sitzplätze mit eingeschränkter Sicht. In Erfahrung gebracht wird die Platzverteilung erst am Tag des Konzerts, wenn die Tickets vor Ort abgeholt werden. Die Karten können nicht übertragen oder storniert werden.

Verärgerte Fans

Was die einen jubeln lässt, sorgt bei anderen für Empörung. In der Vorverkaufsphase hatten viele Fans Stunden in der Warteschleife verbracht. Die Veranstalter sprachen zwar von einer „phänomenalen Nachfrage“, manche Fans sehen die Aktion der Billig-Tickets aber als „Akt der Verzweiflung“, da die Konzerte des Megastars trotz allem nicht ausverkauft sind.

Längst bewährte Methode

Das Prinzip rund um die „Glücksgriff“-Karten ist keine Neuerung. Stars wie die Rolling Stones oder Pink setzen bereits seit Jahren auf diese Methode. Die Veranstalter gaben zudem bekannt, dass auch bei Konzerten von Coldplay, Olivia Rodrigo und Co. Lucky-Dip-Tickets erhältlich sein sollen. Adele-Fans sind jedenfalls begeistert: Die ersten Tickets, die am Montag zur Verfügung gestellt wurden, waren innerhalb von wenigen Minuten vergriffen.