Vor dem Konzert wurden mehr oder weniger lustige Sprüche von Fans auf die Videoleinwand geworfen. Tusk aus New York City hat zum Beispiel geschrieben, dass er in der Vorwoche beim Taylor Swift-Konzert gewesen sei, jetzt bei Adele in München, davon werde er sich finanziell wohl lange nicht erholen. Ob der arme Mann bei Swift auf seine Kosten kam, ist nicht überliefert; sicher ist hingegen, dass der erste Auftritt von Adele im Rahmen ihres Konzertmarathons in München jeden Euro wert war. Denn was dem Publikum da geboten wurden – rund 70.000 Menschen kamen am Freitag in das Pop-Up-Stadion Deluxe – war schier unfassbar.