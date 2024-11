Netz-Reaktionen zum Jagdausflug: „Der Hirsch übergab Dornauer den Hut und legte sich fürs Gruppenfoto dazu“

Lesermeinung. Ein Foto nach einem Jagdausflug in der Steiermark lässt die Wogen hochgehen und könnte für Georg Dornauer (SPÖ) noch folgenschwere Konsequenzen haben. In den sozialen Medien sowie in unserem Kleine-Zeitung-Forum wird eifrig diskutiert.