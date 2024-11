Guten Morgen!

Jetzt auch das noch. Im Sommer musste sich SPÖ-Chef Andreas Babler mit peinlichen Enthüllungen über den Linzer Bürgermeister Klaus Luger herumschlagen. Damals wurde bekannt, dass der SPÖ-Politiker im Vorfeld eines Hearings für die Leitung des Brucknerhauses dem später siegreichen Kandidaten die Fragen zugeschanzt hatte. Mit Müh und Not konnte Luger zum Rücktritt bewogen werden.

Nun wurde ein Foto in die Öffentlichkeit hinausgespielt, das Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer gemeinsam mit dem gescheiterten Immobilienmogul René Benko nach einer Jagd mit erlegtem Hirsch zeigt. Nach Informationen der Zib2 handelte es sich um das Stüblergut unweit des Gaberls in Steiermark, das, so ein Bericht der Kleinen Zeitung, zu Jahresbeginn der Laura-Privatstiftung gehört hat.

Die Causa ist auch rechtlich brisant, weil dem Tiroler vor ein paar Jahren der Jagdschein abgenommen wurde, nachdem er sein geladenes Gewehr in seinem Porsche bei geöffnetem Fenster in der Tiefgarage des Innsbrucker Flughafens zurückgelassen hatte. Man kann davon ausgehen, dass Babler seinen Tiroler Parteifreund am liebsten in die Wüste schicken würde, nur besitzt ein SPÖ-Chef kein Durchgriffsrecht, nicht nur die ÖVP, auch die SPÖ ist föderalistisch strukturiert. Die nächsten Tage und Stunden werden zeigen, wie groß die innerparteiliche Autorität des SPÖ-Chefs tatsächlich ist. Möglich, dass uns Journalisten bald wieder eine Einladung zu einer „persönlichen Erklärung“ ins Haus flattert. Zu halten dürfte Dornauer kaum sein.

Bitter für den SPÖ-Chef, weil in diesen Tagen die Vorentscheidung über die nächste Bundesregierung fallen soll und alles von der Causa Dornauer überschattet wird. Gestern trafen die drei Parteichefs, Karl Nehammer, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger, erstmals zu einem Sechsaugengespräch zusammen, heute bereits könnte unseren Informationen zufolge der Startschuss zu Regierungsverhandlungen fallen. Höchste Zeit, dass mehr als sechs Wochen nach der Wahl endlich die Weichen gestellt werden.

Was aus den Verhandlungen wird, steht in den Sternen. Mehr als wünschenswert wäre, dass nach Abschluss ein Ruck durchs Land geht, man sich in entscheidenden Bereichen wie Bildung, Integration, Standort, leistbares Leben sowie Budgetsanierung auf einige Schlüsselprojekte verständigt, die Koalition inhaltlich Neuland betritt und eine gewisse Aufbruchsstimmung erzeugt. Fatal wäre es, wenn sich vor allem ÖVP und SPÖ aus Gründen des simplen Machterhalts zusammenraufen - ohne Mehrwert fürs Land. Letzteres wäre für die FPÖ und Herbert Kickl ein echter Jackpot. Ob die Verhandler vor Weihnachten oder erst im neuen Jahr den Sack zumachen, ist nebensächlich. Auf die Substanz kommt es an.

Nicht nur angesichts der tiefen inhaltlichen Differenzen zwischen der ÖVP und dem SPÖ-Chef überwiegt die Skepsis. Dieser Tage haben die Landesfinanzreferenten zu verstehen gegeben, sie würden in die Budgetsanierung stärker eingebunden werden. Die Lehrergewerkschaft erwägt Streikmaßnahmen. So gesehen läuft Österreich Gefahr, nicht auf eine Dreierkoalition, sondern gleich auf eine Vierer-, Fünfer-, Sechserkoalition zuzusteuern, wo nicht de jure, aber de facto diverse Lobbys mit am Tisch sitzen. Die Neos selbst sind ja in keiner mächtigen Position, weil ÖVP und SPÖ ja ohnehin eine Mehrheit besitzen. Die Grünen sind aus dem Rennen.

ÖVP und SPÖ wollten bereits gestern eine Vorentscheidung fällen, das Gespräch wurde auf heute verschoben angesichts des Todesfalls in Nehammers Familie. Am Wochenende verstarb sein Schwiegervater, Peter Nidetzky, eine ORF-Legende, die nicht nur durch Aktenzeichen XY, sondern vor allem durch die spektakulären Übertragungen der diversen Apollo-Mondmissionen Kultstatus erlangt hat. So gesehen starb gestern ein Teil meiner Kindheit.

