Georg Dornauer ist ein streitbarer Mann. Und niemand weiß das besser als seine eigene Partei. Der Tiroler SPÖ-Chef sorgte bereits in der Vergangenheit mehrfach mit verbalen Querschüssen gegen die Bundesparteispitze für Augenrollen in der Löwelstraße, auch seine privaten Entscheidungen ernteten Kopfschütteln. Seine Beziehung zu einer italienischen Rechts-Politikerin galt als unpassend, sein Fauxpas am Innsbrucker Flughafen, wo er 2019 sein Auto inklusive Jagdgewehr und offenem Fenster abgestellt hatte, war hingegen äußerst peinlich. Ein unbefristetes Waffenverbot und der Verlust der Tiroler Jagdkarte folgten, Dornauer gab sich zerknirscht, hatte jedoch erst kürzlich einen Antrag auf Aufhebung des Verbotes angekündigt.